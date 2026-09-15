Операція "Вівальді": Білецький розповів про наступ Третього корпусу та звільнення Середнього на Донеччині. ВIДЕО
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький уперше публічно підтвердив проведення наступальної операції на півночі Донецької області та розкрив деталі її першого етапу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, операція має назву "Вівальді" і досі тривала в режимі повної інформаційної тиші.
Подробиці
За словами Білецького, перший етап був спрямований на ліквідацію інфільтрації російських військ і порушення їхньої логістики.
"Завдяки ретельному плануванню та героїзму бійців Третього армійського корпусу завдано важкого удару по боєздатності 20-ї та 25-ї загальновійськових армій РФ", - заявив він.
За словами командира 3 АК, наслідком пошуково-ударних дій українських підрозділів стало знищення осередків просочення противника в районі Новоселівки, Олександрівки, Ярової та на околицях Корового Яру. "Формуючим" елементом першого етапу стало звільнення Середнього, яке сьогодні повністю перебуває під контролем Сил оборони.
Білецький також заявив, що внаслідок ударів корпусу російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України - у Воронезьку область: був згорнутий трубопровід і винесені склади.
Втрати ворога
За даними 3 АК, під час першого етапу операції "Вівальді" росіяни втратили близько 1,5 тисячі військових, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та іншої техніки.
"У відкритих джерелах зараз говорять про те, що мета наших наступальних дій — вийти до Чорного Жеребця. Але операція називається "Вівальді". А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами", — сказав Білецький.
Він додав, що подальші дії військових потребують інформаційної тиші, а передчасне розголошення деталей може зашкодити операції.
Успіх операції забезпечили бійці 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ та 25-го ОПТБ корпусу у взаємодії з 66-ю ОМБр, 85-ю тгр 8-го полку ССО, спецпідрозділом ГУР МО "Артан" та 10-м мобільним прикордонним загоном "ДОЗОР".
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білецький!
інших комбригів в український армії не існує!!!!!
воюють виключно білецький і його адвокат андрєй єрм.
ніхто ж з вас не чув про 7 корпус дшв, шо на сході, в донецькій обл, нищить окупантів?
ніхто ж з вас не чув про 8 корпус дшв, шо на сході, в сумській та харківській обл, нищить окупантів?
про інші бригади, теж ніхто не чув?
про 200+ діб в окопі......