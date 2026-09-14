Бійці бригади "Спартан" уразили під Вугледаром ЗРК "Тор-М1" вартістю $25 мільйонів. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри точного ураження дороговартісної техніки протиповітряної оборони окупантів у глибокому тилу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вдалу операцію провели оператори батальйону безпілотних систем Black Sky бригади "Спартан" Національної гвардії України.

Російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" було виявлено та уражено неподалік тимчасово окупованого Вугледара Донецької області.

ЗРК "Тор-М1" - це мобільний комплекс ППО, призначений для прикриття сухопутних військ та стратегічних об’єктів від авіації, крилатих ракет та безпілотників. Російські загарбники активно використовують ці системи у війні проти України ще з 2014 року, а орієнтовна вартість однієї такої установки становить близько 25 мільйонів доларів США.

За іронією долі, російський комплекс, який мав захищати підрозділи окупантів від українських атак із повітря, сам не зміг протистояти українським безпілотникам і був успішно нейтралізований.

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