Оператор НРК 14-ї бригади двічі вивів наземного робота з-під ударів російських дронів. ВIДЕО
Оператор наземного роботизованого комплексу батальйону безпілотних систем 14-ї бригади "Червона Калина" успішно виконав логістичну місію попри атаки російських дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки перехопленню відеосигналу оператор НРК в останній момент двічі зміг вивести роботизований комплекс з-під удару ворожих безпілотників.
Попри спроби росіян знищити роботизовану техніку, оператор успішно довів НРК до місця призначення та завершив логістичну місію.
Кадрами бойової роботи бійці 14-ї бригади поділилися у своєму телеграм-каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль