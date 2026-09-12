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Новини Відео Наземні роботизовані комплекси НРК
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Оператор НРК 14-ї бригади двічі вивів наземного робота з-під ударів російських дронів. ВIДЕО

Оператор наземного роботизованого комплексу батальйону безпілотних систем 14-ї бригади "Червона Калина" успішно виконав логістичну місію попри атаки російських дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки перехопленню відеосигналу оператор НРК в останній момент двічі зміг вивести роботизований комплекс з-під удару ворожих безпілотників.

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Попри спроби росіян знищити роботизовану техніку, оператор успішно довів НРК до місця призначення та завершив логістичну місію.

Кадрами бойової роботи бійці 14-ї бригади поділилися у своєму телеграм-каналі.

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НГУ Національна гвардія (1841) логістика (256) дрони (8865) НРК наземний роботизований комплекс (195)
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