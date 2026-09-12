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Новости Видео Наземные роботизированные комплексы НРК
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Оператор НРК 14-й бригады дважды вывел наземного робота из-под ударов российских дронов. ВИДЕО

Оператор наземного роботизированного комплекса батальона беспилотных систем 14-й бригады "Красная Калина" успешно выполнил логистическую миссию, несмотря на атаки российских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря перехвату видеосигнала оператор НРК в последний момент дважды смог вывести роботизированный комплекс из-под удара вражеских беспилотников.

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Несмотря на попытки россиян уничтожить роботизированную технику, оператор успешно доставил НРК к месту назначения и завершил логистическую миссию.

Кадрами боевой работы бойцы 14-й бригады поделились в своем Telegram-канале.

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Национальная гвардия (2477) логистика (220) дроны (8149) НРК наземный роботизированный комплекс (179)
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