Бойцы бригады "Спартан" поразили под Угледаром ЗРК "Тор-М1" стоимостью 25 миллионов долларов. ВИДЕО

В сети появились кадры точного поражения дорогостоящей техники противовоздушной обороны оккупантов в глубоком тылу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную операцию провели операторы батальона беспилотных систем Black Sky бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины.

Российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" был обнаружен и поражен недалеко от временно оккупированного Угледара в Донецкой области.

ЗРК "Тор-М1" — это мобильный комплекс ПВО, предназначенный для прикрытия сухопутных войск и стратегических объектов от авиации, крылатых ракет и беспилотников. Российские захватчики активно используют эти системы в войне против Украины еще с 2014 года, а ориентировочная стоимость одной такой установки составляет около 25 миллионов долларов США.

По иронии судьбы, российский комплекс, который должен был защищать подразделения оккупантов от украинских атак с воздуха, сам не смог противостоять украинским беспилотникам и был успешно нейтрализован.

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