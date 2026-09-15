Операция "Вивальди": Билецкий рассказал о наступлении Третьего корпуса и освобождении Среднего в Донецкой области. ВИДЕО

Командование 3-го армейского корпуса ВСУ официально подтвердило проведение успешной наступательной операции под названием "Вивальди" на севере Донецкой области и раскрыл детали первого этапа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция называется "Вивальди" и до сих пор продолжалась в режиме полной информационной тишины.

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По словам Белецкого, первый этап был направлен на ликвидацию инфильтрации российских войск и нарушение их логистики.

"Благодаря тщательной планировке и героизму бойцов Третьего армейского корпуса нанесен тяжелый удар по боеспособности 20-й и 25-й общевойсковых армий РФ", - заявил он.

По словам командира 3 АК, следствием поисково-ударных действий украинских подразделений стало уничтожение очагов пропитки противника в районе Новоселовки, Александровки, Яровой и в окрестностях Корового Яра. "Формирующим" элементом первого этапа стало увольнение Среднего, которое сегодня полностью находится под контролем Сил обороны.

Белецкий также заявил, что в результате ударов корпуса российские войска перенесли поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины - в Воронежскую область: был свернут трубопровод и вынесены склады.

Потери врага

По данным 3 АК, во время первого этапа операции "Вивальди" россияне потеряли около 1,5 тысяч военных, более 12 тысяч беспилотников, а также сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем и другой техники.

"В открытых источниках сейчас говорят о том, что цель наших наступательных действий - выйти к Черному Жеребцу. Но операция называется "Вивальди". А у Вивальди, как известно, четыре сезона. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами", - сказал Белецкий.

Он добавил, что дальнейшие действия военных нуждаются в информационной тишине, а преждевременное разглашение деталей может повредить операции.

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Успех операции обеспечили бойцы 60-й ОМБр, 125-й ОВМБр, БТГр 3-й ОШБр, 3-го ОРБ и 25-го ОПТБ корпуса во взаимодействии с 66-й ОМБр, 85-й тгр 8-го полка ССО, спецподразделением ГУР МО "Артан" и 10-м мобильным пограничным отрядом "ДОЗОР".

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