Операция "Вивальди": Билецкий рассказал о наступлении Третьего корпуса и освобождении Среднего в Донецкой области. ВИДЕО
Командование 3-го армейского корпуса ВСУ официально подтвердило проведение успешной наступательной операции под названием "Вивальди" на севере Донецкой области и раскрыл детали первого этапа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операция называется "Вивальди" и до сих пор продолжалась в режиме полной информационной тишины.
Подробности
По словам Белецкого, первый этап был направлен на ликвидацию инфильтрации российских войск и нарушение их логистики.
"Благодаря тщательной планировке и героизму бойцов Третьего армейского корпуса нанесен тяжелый удар по боеспособности 20-й и 25-й общевойсковых армий РФ", - заявил он.
По словам командира 3 АК, следствием поисково-ударных действий украинских подразделений стало уничтожение очагов пропитки противника в районе Новоселовки, Александровки, Яровой и в окрестностях Корового Яра. "Формирующим" элементом первого этапа стало увольнение Среднего, которое сегодня полностью находится под контролем Сил обороны.
Белецкий также заявил, что в результате ударов корпуса российские войска перенесли поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины - в Воронежскую область: был свернут трубопровод и вынесены склады.
Потери врага
По данным 3 АК, во время первого этапа операции "Вивальди" россияне потеряли около 1,5 тысяч военных, более 12 тысяч беспилотников, а также сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем и другой техники.
"В открытых источниках сейчас говорят о том, что цель наших наступательных действий - выйти к Черному Жеребцу. Но операция называется "Вивальди". А у Вивальди, как известно, четыре сезона. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами", - сказал Белецкий.
Он добавил, что дальнейшие действия военных нуждаются в информационной тишине, а преждевременное разглашение деталей может повредить операции.
Успех операции обеспечили бойцы 60-й ОМБр, 125-й ОВМБр, БТГр 3-й ОШБр, 3-го ОРБ и 25-го ОПТБ корпуса во взаимодействии с 66-й ОМБр, 85-й тгр 8-го полка ССО, спецподразделением ГУР МО "Артан" и 10-м мобильным пограничным отрядом "ДОЗОР".
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Цією новиною перебито потік інформації про злочини генеральної прокуратури. Вміє оточення Зе в необхідний час перебити ганьбу.
білецький!
інших комбригів в український армії не існує!!!!!
воюють виключно білецький і його адвокат андрєй єрм.
ніхто ж з вас не чув про 7 корпус дшв, шо на сході, в донецькій обл, нищить окупантів?
ніхто ж з вас не чув про 8 корпус дшв, шо на сході, в сумській та харківській обл, нищить окупантів?
про інші бригади, теж ніхто не чув?
про 200+ діб в окопі......