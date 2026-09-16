Український дрон зробив окупанта однооким: "Где воздух-то, бл#дь?! Глаз, сука! Глаз!!!". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис вдалої атаки українського безпілотника по автотранспорту російських окупантів у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти ЗСУ виявили та уразили автомобіль, у якому пересувалися троє загарбників.

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Помітивши наближення українського дрона, росіяни кинулися врозтіч і спробували сховатися в найближчих кущах. Один із окупантів вирішив прийняти бій і відкрив вогонь зі стрілецької зброї, намагаючись збити безпілотник.

Проте оператор БпЛА точно спрямував апарат на автомобіль. Під час вибуху та детонації один із осколків влучив прямо в обличчя російському військовослужбовцю, який здійснював обстріл.

"Украинский дрон атакует автомобиль противника в Донецкой области и оставляет без глаза одного из оккупантов", - коментують відео в мережі.

Внаслідок точного удару автомобіль окупантів зазнав критичних пошкоджень, а сам стрілець отримав важке поранення й втратив око.

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