Український дрон зробив окупанта однооким: "Где воздух-то, бл#дь?! Глаз, сука! Глаз!!!". ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис вдалої атаки українського безпілотника по автотранспорту російських окупантів у Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти ЗСУ виявили та уразили автомобіль, у якому пересувалися троє загарбників.
Помітивши наближення українського дрона, росіяни кинулися врозтіч і спробували сховатися в найближчих кущах. Один із окупантів вирішив прийняти бій і відкрив вогонь зі стрілецької зброї, намагаючись збити безпілотник.
Проте оператор БпЛА точно спрямував апарат на автомобіль. Під час вибуху та детонації один із осколків влучив прямо в обличчя російському військовослужбовцю, який здійснював обстріл.
"Украинский дрон атакует автомобиль противника в Донецкой области и оставляет без глаза одного из оккупантов", - коментують відео в мережі.
Внаслідок точного удару автомобіль окупантів зазнав критичних пошкоджень, а сам стрілець отримав важке поранення й втратив око.
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