Силы обороны поразили Су-24 и место запуска ударных БПЛА РФ, - Генштаб

На оккупированных территориях 15 сентября и в ночь на 16 сентября были поражены самолет Су-24, место запуска ударных дронов, пункты управления БПЛА, склад боеприпасов и топливные базы РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму был поражен российский самолет Су-24.

Степень нанесенных ему повреждений в настоящее время уточняется.

Поражено место запуска ударных БПЛА

В районе города Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских войск.

Кроме того, в Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области поражены пункты управления БПЛА оккупантов.

Уничтожены склад боеприпасов и базы с топливом

В Довжанске Луганской области поражен склад боеприпасов российских войск.

В Ровеньках в Луганской области и Бердянске Запорожской области были поражены базы хранения топливно-смазочных материалов оккупационных войск.

В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.

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