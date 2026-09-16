Силы обороны поразили Су-24 и место запуска ударных БПЛА РФ, - Генштаб
На оккупированных территориях 15 сентября и в ночь на 16 сентября были поражены самолет Су-24, место запуска ударных дронов, пункты управления БПЛА, склад боеприпасов и топливные базы РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму был поражен российский самолет Су-24.
Степень нанесенных ему повреждений в настоящее время уточняется.
Поражено место запуска ударных БПЛА
В районе города Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских войск.
Кроме того, в Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области поражены пункты управления БПЛА оккупантов.
Уничтожены склад боеприпасов и базы с топливом
В Довжанске Луганской области поражен склад боеприпасов российских войск.
В Ровеньках в Луганской области и Бердянске Запорожской области были поражены базы хранения топливно-смазочных материалов оккупационных войск.
В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.
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