Ресурси Росії для продовження війни можуть вичерпатися у 2028 році, - Іващенко

Росія має достатньо військових та економічних ресурсів, щоб продовжувати війну проти України у 2027 році, однак уже у 2028-му вони можуть вичерпатися. Водночас втрати російської армії вже перевищують темпи поповнення особового складу.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко в інтерв’ю британській газеті The Times, передає Цензор.НЕТ.

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"Росія має військові та економічні ресурси на наступний рік, але ми оцінюємо, що вони закінчаться у 2028 році", – сказав Іващенко.

За його словами, Росія щодня набирає до війська близько 1000–1200 осіб, однак бойові втрати перевищують ці показники. Як приклад він навів втрати у 1410 та 1551 військового за дві доби. За його словами, в одному з цих випадків близько 60% втрат становили загиблі.

Західні розвідувальні служби, як зазначається в матеріалі, загалом поділяють оцінку негативного для РФ балансу: щомісяця російська армія втрачає приблизно на 6 тисяч військовослужбовців більше, ніж здатна набрати.

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Іващенко також заявив про низький бойовий дух російських військових та погіршення настроїв серед населення РФ.

"Бойовий дух дуже низький, оскільки ніхто не хоче воювати. Також низьким є й моральний стан російського населення: більшість людей насправді не хочуть війни", – зазначив начальник ГУР.

За оцінками української розвідки, Росія вже завербувала для війни понад 28 тисяч іноземних найманців. Зокрема, дедалі більше людей із країн Африки залучають обіцянками високої платні.

Іващенко зазначив, що українська розвідка передає інформацію про таке вербування відповідним службам безпеки та розвідкам інших держав, а також проводить інформаційні операції, щоб попереджати населення країн, громадян яких намагається завербувати Росія.

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