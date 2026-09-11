Ресурсы России для продолжения войны могут иссякнуть в 2028 году, - Иващенко

У России достаточно военных и экономических ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины в 2027 году, однако уже в 2028-м они могут иссякнуть. При этом потери российской армии уже превышают темпы пополнения личного состава.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко в интервью британской газете The Times, передает Цензор.НЕТ.

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"У России есть военные и экономические ресурсы на следующий год, но мы оцениваем, что они иссякнут в 2028 году", - сказал Иващенко.

По его словам, Россия ежедневно набирает в армию около 1000–1200 человек, однако боевые потери превышают эти показатели. В качестве примера он привел потери в 1410 и 1551 военнослужащего за двое суток. По его словам, в одном из этих случаев около 60% потерь составили погибшие.

Западные разведывательные службы, как отмечается в материале, в целом разделяют оценку отрицательного для РФ баланса: ежемесячно российская армия теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем способна призывать.

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Иващенко также заявил о низком боевом духе российских военных и ухудшении настроений среди населения РФ.

"Боевой дух очень низкий, поскольку никто не хочет воевать. Также низким является и моральное состояние российского населения: большинство людей на самом деле не хотят войны", — отметил начальник ГУР.

По оценкам украинской разведки, Россия уже завербовала для войны более 28 тысяч иностранных наемников. В частности, все больше людей из стран Африки привлекают обещаниями высокой оплаты.

Иващенко отметил, что украинская разведка передает информацию о такой вербовке соответствующим службам безопасности и разведкам других государств, а также проводит информационные операции, чтобы предупреждать население стран, граждан которых пытается завербовать Россия.

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