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Новости Потери врага
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Британская разведка оценивает потери РФ в 1,5 млн военных, из них 500 тысяч погибли

Россия потеряла 1,5 млн военных в войне против Украины, 500 тысяч из них погибли

Общие потери российской армии в полномасштабной войне против Украины составили около 1,5 млн военнослужащих убитыми и ранеными. По оценкам британской разведки, погибли примерно 500 тысяч российских военных.

Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании Рич Найтон во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Найтона, подавляющее большинство российских потерь пришлось на период с января 2023 года.

"Я считаю, что эти цифры наглядно иллюстрируют бессмысленную и тщетную трату человеческих жизней ради столь незначительного прогресса и ради столь нелегитимной цели президента Путина", - подчеркнул он.

Найтн также обратил внимание на экономические последствия войны для России. По его словам, она привела к замедлению экономического роста, ослаблению потребительского спроса и устойчиво высокой инфляции.

"Потери для российской экономики, благосостояния и перспектив ее населения колоссальны", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 42 тыс. убитых и раненых: в августе РФ понесла одни из самых больших потерь в живой силе, - Минобороны

Автор: 

армия РФ (24175) потери (4812) война в Украине (9136)
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Топ комментарии
+3
У котрі то віки більш-менш твереза оцінка.
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11.09.2026 17:23 Ответить
+3
ну да, а мільйон поранених витягнули з поля бою. Правда на росії цього мільйона безруких-безногих не видно. Мабуть у Європі на реабілітації і протезуванні.
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11.09.2026 17:36 Ответить
+3
орків не жалко, але ви оптіміст
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11.09.2026 17:57 Ответить

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