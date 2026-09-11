Британская разведка оценивает потери РФ в 1,5 млн военных, из них 500 тысяч погибли

Общие потери российской армии в полномасштабной войне против Украины составили около 1,5 млн военнослужащих убитыми и ранеными. По оценкам британской разведки, погибли примерно 500 тысяч российских военных.

Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании Рич Найтон во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Найтона, подавляющее большинство российских потерь пришлось на период с января 2023 года.

"Я считаю, что эти цифры наглядно иллюстрируют бессмысленную и тщетную трату человеческих жизней ради столь незначительного прогресса и ради столь нелегитимной цели президента Путина", - подчеркнул он.

Найтн также обратил внимание на экономические последствия войны для России. По его словам, она привела к замедлению экономического роста, ослаблению потребительского спроса и устойчиво высокой инфляции.

"Потери для российской экономики, благосостояния и перспектив ее населения колоссальны", - добавил он.

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