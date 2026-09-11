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Новини Втрати ворога
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Британська розвідка оцінює втрати РФ у 1,5 млн військових, із них 500 тисяч загинули

Росія втратила 1,5 млн військових у війні проти України, 500 тисяч із них загинули

Загальні втрати російської армії у повномасштабній війні проти України сягнули близько 1,5 млн військовослужбовців убитими та пораненими. За оцінкою британської розвідки, приблизно 500 тисяч російських військових загинули.

Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії Річ Найтон під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Найтона, переважна більшість російських втрат припала на період із січня 2023 року.

"Я вважаю, що ці цифри чітко ілюструють безглузде й марне витрачання людських життів заради такого незначного прогресу та заради такої нелегітимної мети президента Путіна", – наголосив він.

Найтон також звернув увагу на економічні наслідки війни для Росії. За його словами, вона призвела до уповільнення економічного зростання, ослаблення споживчого попиту та стійко високої інфляції.

"Втрати для російської економіки, добробуту та перспектив її населення є колосальними", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 42 тис. вбитими та пораненими: у серпні РФ зазнала одних з найбільших втрат у живій силі, - Міноборони

Автор: 

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Топ коментарі
+3
У котрі то віки більш-менш твереза оцінка.
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11.09.2026 17:23 Відповісти
+2
На вересень 2026 року, московитів уже здохло, з 2014 року, уже майже 2.000.000 орків на ТОТ ОРДЛО! Родичі їх про це можуть підтвердити!!
Тому прутін і організував ЧЕРГОВУ могилізацію московитів, прямо під час ерзац-якихось там виборів!
Чорних мішків не вистачає у прутіна, уже на могилізованих орків!!!
Слава Україні!!
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11.09.2026 17:23 Відповісти
+2
ну да, а мільйон поранених витягнули з поля бою. Правда на росії цього мільйона безруких-безногих не видно. Мабуть у Європі на реабілітації і протезуванні.
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11.09.2026 17:36 Відповісти

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