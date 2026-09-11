Британська розвідка оцінює втрати РФ у 1,5 млн військових, із них 500 тисяч загинули

Загальні втрати російської армії у повномасштабній війні проти України сягнули близько 1,5 млн військовослужбовців убитими та пораненими. За оцінкою британської розвідки, приблизно 500 тисяч російських військових загинули.

Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії Річ Найтон під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Найтона, переважна більшість російських втрат припала на період із січня 2023 року.

"Я вважаю, що ці цифри чітко ілюструють безглузде й марне витрачання людських життів заради такого незначного прогресу та заради такої нелегітимної мети президента Путіна", – наголосив він.

Найтон також звернув увагу на економічні наслідки війни для Росії. За його словами, вона призвела до уповільнення економічного зростання, ослаблення споживчого попиту та стійко високої інфляції.

"Втрати для російської економіки, добробуту та перспектив її населення є колосальними", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 42 тис. вбитими та пораненими: у серпні РФ зазнала одних з найбільших втрат у живій силі, - Міноборони