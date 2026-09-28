Мост, самолет, три катера и четыре РЛС: "Призраки" ГУР нанесли серию ударов по военным объектам РФ. ВИДЕО
Операторы спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли серию ударов по военной инфраструктуре российских оккупантов, поразив объекты логистики, связи и радиолокации, а также авиационную и морскую технику противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, результаты боевых действий обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Среди пораженных целей разведчики называют железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который использовался оккупантами для логистики.
Также под удары попали сразу девять объектов, среди которых башни связи, средства РЭБ и РЭР, береговые радиолокационные станции и MESH-ретрансляторы.
Отдельно "Призраки" нанесли удары по российской системе радиолокации. Поражены РЛС "Небо-У", командный пункт РЛС П-18 "Терек" и две станции "Каста-2Е".
Не осталась без внимания и авиация противника. Украинские операторы поразили российский учебно-боевой реактивный самолет Л-39 "Альбатрос".
Еще три цели "Призраки" обнаружили на воде. Речь идет о скоростном штурмовом катере БК-10, транспортно-десантном БК-16 и скоростном патрульном катере "Мангуст".
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