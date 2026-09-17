В "Алабуге" РФ использует иностранное оборудование для БПЛА, - ГУР

На портале War&Sanctions были опубликованы данные о станках, роботах и прочем оборудовании производителей из Китая, Германии, Японии, Швейцарии и Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

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В частности, на портале опубликованы данные о 20 единицах иностранного технологического оборудования, которое используется в российском производстве БПЛА "Герань" различных модификаций на территории особой экономической зоны "Алабуга": токарные, фрезерные и сверлильные станки, обрабатывающие центры, промышленные роботы, автоматические установщики компонентов, паяльные аппараты и другое оборудование китайских, немецких, японских, швейцарских и иранских производителей.

В частности:

вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VMC 1000Q производства SMTCL (Shenyang Machine Tool Co., КНР);

автоматический установщик компонентов RS-1R от JUKI (Япония);

мехатронная производственная линия Festo (Германия) с промышленным роботом Melfa от Mitsubishi (Япония).

"Обработка металлов и других материалов, монтаж SMD-компонентов на печатные платы, обучение персонала на специализированных производственных линиях — разные процессы, разное оборудование от разных производителей, но одна общая цель: массовое производство средств для террора против мирного населения", — отмечается в разведывательном отчете.

ГУР призвало производителей усилить контроль

В ведомстве призывают мировых производителей высокотехнологичного оборудования, которое может использоваться в производстве вооружения и военной техники РФ:

усилить контроль за конечным потребителем и фактическим местом использования продукции, в частности ввести выездные проверки уполномоченными представителями по заявленному адресу установки оборудования;

распространить усиленные процедуры контроля на запасные части, комплектующие, технические жидкости, расходные материалы, программное обеспечение, обновления и сервисное обслуживание, необходимые для эксплуатации оборудования;

регулярно проводить аудит дистрибьюторов, дилеров и других посредников, особенно тех, которые осуществляют поставки в юрисдикции повышенного риска, а также выявлять признаки реэкспорта или смены конечного пользователя;

расследовать случаи обнаружения продукции производителя в российском военно-промышленном комплексе, устанавливать цепочки её поставок и принимать меры по пресечению дальнейших поставок через соответствующих посредников.

Технологии должны служить прогрессу, а не быть инструментом создания средств для террора.

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