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Новини РФ збільшила виробництво БПЛА
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В "Алабузі" РФ використовує іноземне обладнання для БпЛА, - ГУР

ГУР показало іноземне обладнання для виробництва "Гераней" в РФ

На порталі War&Sanctions оприлюднили дані про верстати, роботів та інше обладнання виробників із Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО.

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Зокрема на порталі опубліковано дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують у російському виробництві БпЛА "Герань" різних модифікацій на території особливої економічної зони "Алабуга": токарні, фрезерні та свердлильні верстати, обробні центри, промислові роботи, автоматичні установники компонентів, паяльні роботи та інше обладнання китайських, німецьких, японських, швейцарських та іранських виробників.

Зокрема:

  • вертикально-фрезерний обробний центр VMC 1000Q виробництва SMTCL (Shenyang Machine Tool Co., КНР);
  • автоматичний установник компонентів RS-1R від JUKI (Японія);
  • мехатронна лінія виробництва Festo (Німеччина) з промисловим роботом Melfa від Mitsubishi (Японія).

"Обробка металів та інших матеріалів, монтаж SMD-компонентів на друковані плати, навчання персоналу на спеціалізованих виробничих лініях — різні процеси, різне обладнання від різних виробників, але одна спільна мета: масове виробництво засобів для терору мирного населення", - зазначили  у розвідці.

ГУР закликало виробників посилити контроль

У відомстві закликають світових виробників високотехнологічного обладнання, яке може використовуватися у виробництві озброєння та військової техніки РФ:

  • посилити контроль за кінцевим споживачем та фактичним місцем використання продукції, зокрема запровадити виїзні перевірки уповноваженими представниками за задекларованою адресою встановлення обладнання;
  • поширити посилені процедури контролю на запасні частини, комплектуючі, технічні рідини, витратні матеріали, програмне забезпечення, оновлення та сервісне обслуговування, необхідні для експлуатації обладнання;
  • регулярно проводити аудит дистриб’юторів, дилерів та інших посередників, особливо тих, що здійснюють поставки до юрисдикцій підвищеного ризику, а також виявляти ознаки реекспорту або зміни кінцевого користувача;
  • розслідувати випадки виявлення продукції виробника у російському військово-промисловому комплексі, встановлювати ланцюги її постачання та вживати заходів для припинення подальших поставок через відповідних посередників.

Технології мають слугувати прогресу, а не бути інструментом створення засобів для терору.

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Автор: 

виробництво (780) росія (47785) ГУР (968)
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Топ коментарі
+2
Ці клоуни хоча б розуміють, що вони постійно трублять? Кацапія під санкціями знаходить шляхи закупівлі обладнання і випускає все нові і нові ефективні дрони і ракети. А Зельоним відкритий весь світ, але крім двушек на Маскву, кешів на офшори, і клепання одиничних совкових напрацювань, у них нічого не виходить.
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17.09.2026 11:42 Відповісти
+2
А почему мы не под санкциями не смогли закупить оборудование и комплектующие у партнеро-союзников?🤔
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17.09.2026 12:06 Відповісти
+1
Так , це якийсь кринж і сюрреалізм, країна під санкціями виробляє в десятки разів більше ніж країна не під санкціями і не може висрати на п'ятий рік війни свою балістику..мені все більше це схоже це на договірняк зешобли з кремлем , і масштабний дерибан західної допомоги.
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17.09.2026 11:51 Відповісти

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