В "Алабузі" РФ використовує іноземне обладнання для БпЛА, - ГУР
На порталі War&Sanctions оприлюднили дані про верстати, роботів та інше обладнання виробників із Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО.
Зокрема на порталі опубліковано дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують у російському виробництві БпЛА "Герань" різних модифікацій на території особливої економічної зони "Алабуга": токарні, фрезерні та свердлильні верстати, обробні центри, промислові роботи, автоматичні установники компонентів, паяльні роботи та інше обладнання китайських, німецьких, японських, швейцарських та іранських виробників.
Зокрема:
- вертикально-фрезерний обробний центр VMC 1000Q виробництва SMTCL (Shenyang Machine Tool Co., КНР);
- автоматичний установник компонентів RS-1R від JUKI (Японія);
- мехатронна лінія виробництва Festo (Німеччина) з промисловим роботом Melfa від Mitsubishi (Японія).
"Обробка металів та інших матеріалів, монтаж SMD-компонентів на друковані плати, навчання персоналу на спеціалізованих виробничих лініях — різні процеси, різне обладнання від різних виробників, але одна спільна мета: масове виробництво засобів для терору мирного населення", - зазначили у розвідці.
ГУР закликало виробників посилити контроль
У відомстві закликають світових виробників високотехнологічного обладнання, яке може використовуватися у виробництві озброєння та військової техніки РФ:
- посилити контроль за кінцевим споживачем та фактичним місцем використання продукції, зокрема запровадити виїзні перевірки уповноваженими представниками за задекларованою адресою встановлення обладнання;
- поширити посилені процедури контролю на запасні частини, комплектуючі, технічні рідини, витратні матеріали, програмне забезпечення, оновлення та сервісне обслуговування, необхідні для експлуатації обладнання;
- регулярно проводити аудит дистриб’юторів, дилерів та інших посередників, особливо тих, що здійснюють поставки до юрисдикцій підвищеного ризику, а також виявляти ознаки реекспорту або зміни кінцевого користувача;
- розслідувати випадки виявлення продукції виробника у російському військово-промисловому комплексі, встановлювати ланцюги її постачання та вживати заходів для припинення подальших поставок через відповідних посередників.
Технології мають слугувати прогресу, а не бути інструментом створення засобів для терору.
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