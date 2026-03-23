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Новини РФ збільшила виробництво БПЛА Модернізація Шахедів
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War&Sanctions: ГУР розкрило склад російських дронів "Ланцет" і "Скальпель"

Українська розвідка показала компоненти російських ударних БпЛА

Розвідка України опублікувала детальну інформацію про баражуючі боєприпаси РФ "Ланцет" і "Скальпель", їх компоненти та іноземні технології, що використовуються у виробництві.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на телеграм-канал ГУР МО, відповідні дані оприлюднені у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions.

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Зокрема, стало відомі інтерактивні 3D-моделі, складові та електронні компоненти російських баражуючих боєприпасів "Ланцет" і "Скальпель", а також дані про підприємства, що залучені до їх виробництва.

"Ланцет" і його виробник

За даними розвідки, дрон "Ланцет" виробляється компанією Zala Aero Group, яка пов’язана з концерном "Калашников". Цей БпЛА використовується для ураження техніки, транспортних засобів і позицій на тактичній та оперативній глибині.

Повідомляється, що уламки БпЛА, збитого над Києвом 16 березня, були ідентифіковані як "Ланцет". Це може свідчити про розширення його застосування або модернізацію можливостей застосування.

"Скальпель" - спрощена версія

Окремо згадується БпЛА "Скальпель" - менш відомий виріб конструкторського бюро "Восток", який через конструкцію крил називають "молодшим братом" "Ланцета".

Обидва типи безпілотників керуються оператором у режимі реального часу, однак у "Ланцеті" фіксуються спроби впровадження елементів автономного наведення.

За даними ГУР, у російських безпілотниках можуть застосовуватися модулі на базі рішень штучного інтелекту, зокрема платформ Nvidia Jetson. Подібні технології раніше також виявляли в інших російських дронах, зокрема V2U.

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Іноземні компоненти попри санкції

Загалом у конструкції "Ланцета" та "Скальпеля" ідентифіковано 62 електронні компоненти, більшість із яких мають іноземне походження - зокрема зі США, Швейцарії та Китаю.

У розвідці наголошують, що попри санкційний тиск Росія продовжує отримувати доступ до критичних технологій і вдосконалювати своє озброєння.

Також зазначається, що подібні технологічні модулі раніше виявляли в іранських безпілотниках типу "Гєрань-2", що, за оцінками ГУР, може свідчити про співпрацю Росії та Ірану в модернізації ударних дронів.

У розвідці підкреслюють, що використані технології становлять загрозу не лише для України, а й для інших регіонів світу, а оприлюднення таких даних спрямоване на посилення міжнародного санкційного тиску.

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безпілотник БпЛА (6044) росія (70632) ГУР (903)
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Топ коментарі
+13
А які технології виробництва безпілотників(дронів) передав Ізраїль росії? Звичайно сьогодні при цій владі правди точно не буде, але раніше блогери і військові експерти розповідали, що ************ технології дронів та керування ракетами передали на росію з Ізраїлю. А Голобородько, підставляючи Україну, відправив наших хлопців з дронами захищати Ізраїль і Дубаї, бо там все оточення і гроші президента. А як же наші міста, в які кожного дня прилітають російські шахеди і інша муйня? Я нічого не переплутав? Цими діями Голобородько підставили Україну на можливий удар ракетами терористами Ірану.
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23.03.2026 09:58 Відповісти
+5
а в нас фламінго є

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23.03.2026 10:06 Відповісти
+3
Так "Фламінго" ніби полетіли в теплі краї - Ізраїль. Їх Бос для захисту направив найпідготовленіших бійців ЗСУ і дрони-перехоплювачі.
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23.03.2026 10:38 Відповісти

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