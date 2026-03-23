War&Sanctions: ГУР раскрыло состав российских дронов "Ланцет" и "Скальпель"

Украинская разведка показала компоненты российских ударных БПЛА

Разведка Украины опубликовала подробную информацию о маневрирующих боеприпасах РФ "Ланцет" и "Скальпель", их компонентах и иностранных технологиях, используемых при производстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО, соответствующие данные обнародованы в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions.

В частности, стали известны интерактивные 3D-модели, составные и электронные компоненты российских баранящих боеприпасов "Ланцет" и "Скальпель", а также данные о предприятиях, привлеченных к их производству.

"Ланцет" и его производитель

По данным разведки, дрон "Ланцет" производится компанией Zala Aero Group, которая связана с концерном "Калашников". Этот БПЛА используется для поражения техники, транспортных средств и позиций на тактической и оперативной глубине.

Сообщается, что обломки БПЛА, сбитого над Киевом 16 марта, были идентифицированы как "Ланцет". Это может свидетельствовать о расширении его применения или модернизации возможностей применения.

"Скальпель" - упрощенная версия

Отдельно упоминается БПЛА "Скальпель" - менее известная разработка конструкторского бюро "Восток", которую из-за конструкции крыльев называют "младшим братом" "Ланцета".

Оба типа беспилотников управляются оператором в режиме реального времени, однако в "Ланцете" фиксируются попытки внедрения элементов автономного наведения.

По данным ГУР, в российских беспилотниках могут применяться модули на базе решений искусственного интеллекта, в частности платформ Nvidia Jetson. Подобные технологии ранее также обнаруживали в других российских дронах, в частности V2U.

Иностранные компоненты, несмотря на санкции

Всего в конструкции "Ланцета" и "Скальпеля" идентифицировано 62 электронных компонента, большинство из которых имеют иностранное происхождение - в частности из США, Швейцарии и Китая.

В разведке отмечают, что, несмотря на санкционное давление, Россия продолжает получать доступ к критическим технологиям и совершенствовать свое вооружение.

Также отмечается, что подобные технологические модули ранее обнаруживали в иранских беспилотниках типа "Герань-2", что, по оценкам ГУР, может свидетельствовать о сотрудничестве России и Ирана в модернизации ударных дронов.

В разведке подчеркивают, что использованные технологии представляют угрозу не только для Украины, но и для других регионов мира, а обнародование таких данных направлено на усиление международного санкционного давления.

А які технології виробництва безпілотників(дронів) передав Ізраїль росії? Звичайно сьогодні при цій владі правди точно не буде, але раніше блогери і військові експерти розповідали, що ************ технології дронів та керування ракетами передали на росію з Ізраїлю. А Голобородько, підставляючи Україну, відправив наших хлопців з дронами захищати Ізраїль і Дубаї, бо там все оточення і гроші президента. А як же наші міста, в які кожного дня прилітають російські шахеди і інша муйня? Я нічого не переплутав? Цими діями Голобородько підставили Україну на можливий удар ракетами терористами Ірану.
23.03.2026 09:58 Ответить
23.03.2026 10:27 Ответить
Напишіть українською, на кцапську мову не реагую, бо не розумію. Вона для мене ніби мова терористів і вбивць.
23.03.2026 10:36 Ответить
Я більше скажу - кацапи дихають тим самим повітрям, що й ми💩
23.03.2026 10:04 Ответить
а в нас фламінго є

23.03.2026 10:06 Ответить
Так "Фламінго" ніби полетіли в теплі краї - Ізраїль. Їх Бос для захисту направив найпідготовленіших бійців ЗСУ і дрони-перехоплювачі.
23.03.2026 10:38 Ответить
ну і як завжди абсолютна нейтральна Швейцарія
23.03.2026 10:21 Ответить
 
 