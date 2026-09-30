Поражен вражеский склад БПЛА, командно-наблюдательный пункт и объекты обеспечения, - Генштаб

29 сентября и в ночь на 30 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

Так, в Гранитном Донецкой области был поражен склад БПЛА противника.

В Лисичанске Луганской области украинские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту подразделения захватчиков.

Также в Старобельске Луганской области поражена ремонтная база российских подразделений.

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Другие удары

Кроме того, в Азовске, Мангуше, Новоандреевке и Волновахе Донецкой области, а также в Кумовом Крыма поражены склады материально-технических средств.

"Работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается", - отмечают в Генштабе.

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