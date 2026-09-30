Уражено ворожий склад БпЛА, командно-спостережний пункт та об’єкти забезпечення, - Генштаб
29 вересня та в ніч на 30 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
Так, у Гранітному Донецької області уражено склад БпЛА противника.
У Лисичанську Луганської області українські воїни завдали ураження командно-спостережному пункту підрозділу загарбників.
Також у Старобільську Луганської області уражено ремонтну базу російських підрозділів.
Інші удари
Крім того, в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому Криму уражено склади матеріально-технічних засобів.
"Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває", - наголошують у Генштабі.
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