Уражено ворожий склад БпЛА, командно-спостережний пункт та об’єкти забезпечення, - Генштаб

29 вересня та в ніч на 30 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Так, у Гранітному Донецької області уражено склад БпЛА противника.

У Лисичанську Луганської області українські воїни завдали ураження командно-спостережному пункту підрозділу загарбників.

Також у Старобільську Луганської області уражено ремонтну базу російських підрозділів.

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Інші удари

Крім того, в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому Криму уражено склади матеріально-технічних засобів.

"Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває", - наголошують у Генштабі.

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