Уражено ЗРК "Стріла-10", склади і пункти управління противника, - Генштаб
14 серпня та в ніч на 15 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по ворожому ЗРК
Так, уражено ЗРК "Стріла-10" у Кремінній Луганської області.
Удари по складах та пунктах управління
Окрім того, уражено склад БпЛА противника у Вугледарі Донецької області та склад МТЗ у Лисичанську на Луганщині.
Також уражено два пункти управління противника - у Селидовому Донецької області та Михайлівці Запорізької області.
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - наголошують у Генштабі.
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