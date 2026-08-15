Уражено ЗРК "Стріла-10", склади і пункти управління противника, - Генштаб

14 серпня та в ніч на 15 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по ворожому ЗРК

Так, уражено ЗРК "Стріла-10" у Кремінній Луганської області.

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Удари по складах та пунктах управління

Окрім того, уражено склад БпЛА противника у Вугледарі Донецької області та склад МТЗ у Лисичанську на Луганщині.

Також уражено два пункти управління противника - у Селидовому Донецької області та Михайлівці Запорізької області.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

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"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - наголошують у Генштабі.