Уражено дві установки С-400 та антену "Оріон" в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО
Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" в межах операції на території тимчасово окупованого Криму, що відбулася на початку серпня 2026 року, уразили дві ворожі пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф", а також антену керування БПЛА "Оріон".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.
Чим ударили розвідники?
Як зазначається, для удару по високовартісних цілях окупантів розвідники використали багатоцільові морські платформи Magura - носії FPV.
"Орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок операції "Group 13" можуть сягати десятків мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що уражено ворожу С-400, "Панцир" та російський склад у Криму.
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