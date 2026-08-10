Уражено дві установки С-400 та антену "Оріон" в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" в межах операції на території тимчасово окупованого Криму, що відбулася на початку серпня 2026 року, уразили дві ворожі пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф", а також антену керування БПЛА "Оріон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

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Чим ударили розвідники?

Як зазначається, для удару по високовартісних цілях окупантів розвідники використали багатоцільові морські платформи Magura - носії FPV.

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"Орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок операції "Group 13" можуть сягати десятків мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що уражено ворожу С-400, "Панцир" та російський склад у Криму.

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