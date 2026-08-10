Поражены две установки С-400 и антенна "Орион" в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

Специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" в ходе операции на территории временно оккупированного Крыма, состоявшейся в начале августа 2026 года, поразили две вражеские пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", а также антенну управления БПЛА "Орион".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

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Чем нанесли удар разведчики?

Как отмечается, для удара по дорогостоящим целям оккупантов разведчики использовали многоцелевые морские платформы Magura — носители FPV.

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"Ориентировочные потери российской оккупационной армии в результате операции "Group 13" могут достигать десятков миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что были поражены вражеские С-400, "Панцирь" и российский склад в Крыму.

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