Поражены ЗРК "Стрела-10", склады и пункты управления противника, - Генштаб
14 августа и в ночь на 15 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по вражескому ЗРК
Так, поражен ЗРК "Стрела-10" в Кременной Луганской области.
Удары по складам и пунктам управления
Кроме того, поражен склад БПЛА противника в Угледаре Донецкой области и склад МТЗ в Лисичанске в Луганской области.
Также были поражены два пункта управления противника — в Селидово Донецкой области и Михайловке Запорожской области.
Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - отмечают в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль