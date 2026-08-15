Поражены ЗРК "Стрела-10", склады и пункты управления противника, - Генштаб

14 августа и в ночь на 15 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по вражескому ЗРК

Так, поражен ЗРК "Стрела-10" в Кременной Луганской области.

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Удары по складам и пунктам управления

Кроме того, поражен склад БПЛА противника в Угледаре Донецкой области и склад МТЗ в Лисичанске в Луганской области.

Также были поражены два пункта управления противника — в Селидово Донецкой области и Михайловке Запорожской области.

Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

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"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - отмечают в Генштабе.