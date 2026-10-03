Росія атакує Україну реактивними безпілотниками: у Києві лунали вибухи
Ввечері суботи, 3 жовтня, Росія атакує Україну реактивними безпілотниками. У низці областей України оголошено повітряну тривогу, у Києві лунали вибухи.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих БпЛА
БпЛА на Сумщині, курс на Конотоп, - повідомлялося о 20:55.
Київщина: "Бандероль" через Березань в напрямку Українки, - повідомлялося о 21:27.
Група нових реактивних БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич, - повідомлялося о 21:57.
Київщина: реактивні БпЛА курсом на Іванків, - повідомлялося о 22:23.
Реактивний БпЛА на Гостомель/Вишгород, - повідомлялося о 22:26.
Реактивний БпЛА курсом на Київ з півночі, - повідомлялося о 22:27.
На Оболонь, - повідомлялося о 22:28.
Реактивний БпЛА над Київським водосховищем у напрямку Вишгорода/Києва, - повідомлялося о 22:32.
- У Києві лунали вибухи, повідомляє "Суспільне".
Нові реактивні БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини, - повідомлялося о 22:49.
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