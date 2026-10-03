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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну реактивними безпілотниками: у Києві лунали вибухи

шахеди

Ввечері суботи, 3 жовтня, Росія атакує Україну реактивними безпілотниками. У низці областей України оголошено повітряну тривогу, у Києві лунали вибухи.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих БпЛА

БпЛА на Сумщині, курс на Конотоп, - повідомлялося о 20:55.

Київщина: "Бандероль" через Березань в напрямку Українки, - повідомлялося о 21:27.

Група нових реактивних БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Славутич, - повідомлялося о 21:57.

Київщина: реактивні БпЛА курсом на Іванків, - повідомлялося о 22:23.

Реактивний БпЛА на Гостомель/Вишгород, - повідомлялося о 22:26.

Реактивний БпЛА курсом на Київ з півночі, - повідомлялося о 22:27.

На Оболонь, - повідомлялося о 22:28.

Реактивний БпЛА над Київським водосховищем у напрямку Вишгорода/Києва, - повідомлялося о 22:32.

Нові реактивні БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини, - повідомлялося о 22:49.

Читайте також: Збито 131 ворожий БпЛА зі 157. "Бандеролі" атакували Одещину, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник БпЛА (6006) росія (48026) атака (2212) Повітряні сили (3837)
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