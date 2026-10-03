Россия атакует Украину реактивными беспилотниками и "Бандеролями", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером в субботу, 3 октября, Россия нанесла удар по Украине с помощью реактивных беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве раздавались взрывы.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских БпЛА
БпЛА в Сумской области, курс на Конотоп, — сообщалось в 20:55.
Киевская область: "Бандероль" через Березань в направлении Украинки, — сообщалось в 21:27.
Группа новых реактивных БпЛА на севере Черниговской области курсом на Славутич, — сообщалось в 21:57.
Киевская область: реактивные БпЛА курсом на Иванков, — сообщалось в 22:23.
Реактивный БпЛА в направлении Гостомеля/Вышгорода, — сообщалось в 22:26.
Реактивный БпЛА курсом на Киев с севера, — сообщалось в 22:27.
На Оболонь, — сообщалось в 22:28.
Реактивный БпЛА над Киевским водохранилищем в направлении Вышгорода/Киева, — сообщалось в 22:32.
- В Киеве раздавались взрывы, сообщает "Суспільне".
Новые реактивные БпЛА из Брянской области на север Черниговской области, — сообщалось в 22:49.
Враг запустил "Бандероли"
"Бандероль" через Сумщину (Ромны), курсом на Черниговщину, - сообщалось в 23:23.
"Бандероль" в направлении Прилук, - сообщалось в 23:26.
"Бандероль" курсом на Згуровку, - сообщалось в 23:37.
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