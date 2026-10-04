Понад 15 тис. цивільних стали жертвами війни в Україні за вісім місяців 2026 року, - ООН

Через російську агресію в Україні за перші вісім місяців 2026 року загинули та дістали поранень понад 15 тисяч цивільних.

Про це заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк під час виступу на засіданні Ради з прав людини в Женеві, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви агресії РФ

"Війна в Україні - це катастрофа у сфері прав людини, яка зростає й посилюється з кожним тижнем і загрожує ще більшим лихом для всього регіону", - заявив Тюрк.

Верховний комісар наголосив, що його Управління зафіксувало загибель і поранення 15 280 цивільних осіб в Україні протягом перших восьми місяців 2026 року. У середньому це понад 400 осіб щотижня, що на 55% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Він зауважив, що лінія фронту майже не рухається. Водночас російські окупанти продовжують завдавати ударів по житлових будинках, школах, медичних закладах, залізниці та магазинах.

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Війна безпілотників

Тюрк зазначив, що люди по всій Україні живуть у постійному страху. У прифронтових районах Донецької, Харківської, Сумської та Запорізької областей застосування Росією керованих авіаційних бомб призвело до загибелі та поранення майже 2500 цивільних осіб за перші вісім місяців року, що на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Україна є полігоном для ведення війни за допомогою безпілотників", - наголосив він, закликаючи до термінових міжнародних дій для подолання наслідків масової загибелі людей, спричиненої цією зброєю в усьому світі.

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