Понад 15 тис. цивільних стали жертвами війни в Україні за вісім місяців 2026 року, - ООН
Через російську агресію в Україні за перші вісім місяців 2026 року загинули та дістали поранень понад 15 тисяч цивільних.
Про це заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк під час виступу на засіданні Ради з прав людини в Женеві, передає Цензор.НЕТ.
Жертви агресії РФ
"Війна в Україні - це катастрофа у сфері прав людини, яка зростає й посилюється з кожним тижнем і загрожує ще більшим лихом для всього регіону", - заявив Тюрк.
Верховний комісар наголосив, що його Управління зафіксувало загибель і поранення 15 280 цивільних осіб в Україні протягом перших восьми місяців 2026 року. У середньому це понад 400 осіб щотижня, що на 55% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Він зауважив, що лінія фронту майже не рухається. Водночас російські окупанти продовжують завдавати ударів по житлових будинках, школах, медичних закладах, залізниці та магазинах.
Війна безпілотників
Тюрк зазначив, що люди по всій Україні живуть у постійному страху. У прифронтових районах Донецької, Харківської, Сумської та Запорізької областей застосування Росією керованих авіаційних бомб призвело до загибелі та поранення майже 2500 цивільних осіб за перші вісім місяців року, що на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
"Україна є полігоном для ведення війни за допомогою безпілотників", - наголосив він, закликаючи до термінових міжнародних дій для подолання наслідків масової загибелі людей, спричиненої цією зброєю в усьому світі.
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