Более 15 тыс. гражданских лиц стали жертвами войны в Украине за восемь месяцев 2026 года, - ООН

В результате российской агрессии в Украине за первые восемь месяцев 2026 года погибли и получили ранения более 15 тысяч мирных жителей.

Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во время выступления на заседании Совета по правам человека в Женеве, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы агрессии РФ

"Война в Украине — это катастрофа в сфере прав человека, которая нарастает и усугубляется с каждой неделей и грозит еще большим бедствием для всего региона", — заявил Тюрк.

Верховный комиссар подчеркнул, что его Управление зафиксировало гибель и ранения 15 280 гражданских лиц в Украине в течение первых восьми месяцев 2026 года. В среднем это более 400 человек еженедельно, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Он отметил, что линия фронта практически не сдвигается. В то же время российские оккупанты продолжают наносить удары по жилым домам, школам, медицинским учреждениям, железной дороге и магазинам.

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Война беспилотников

Тюрк отметил, что люди по всей Украине живут в постоянном страхе. В прифронтовых районах Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областей применение Россией управляемых авиационных бомб привело к гибели и ранениям почти 2500 гражданских лиц за первые восемь месяцев года, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Украина является полигоном для ведения войны с помощью беспилотников", — подчеркнул он, призвав к принятию срочных международных мер для преодоления последствий массовой гибели людей, вызванной этим оружием во всем мире.

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