Польща від 2022 року виділила понад 480 млн злотих на Starlink для України

Польща фінансує Starlink для України з 2022 року: на придбання терміналів та оплату абонентських послуг вже було спрямовано понад 480 млн злотих.

Про це повідомили у Міністерстві цифровізації Польщі на запит Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ.

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Витрати на роки

Польща оплатила купівлю майже 30 тис. терміналів і досі платить за зв'язок для багатьох із них.

Гроші виділяли з Фонду допомоги. Впродовж 2022 та 2023 років на це було спрямовано 202,3 млн злотих, у 2024 році — 120,5 млн, минулого року — 132,7 млн, а поточного року (станом на момент надання відповіді відомством) — 25,5 млн. У сумі це становить 481 млн злотих. Дані за 2026 рік не є остаточними підсумками року, а демонструють видатки на момент запиту.

У міністерстві заявили, що чинний контракт розрахований на 143,3 млн злотих і діє до кінця грудня 2026 року. До кінця року Польща витратить на це ще понад 100 млн злотих.

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Контрактів на наступні роки ще немає

Наразі немає підписаних контрактів на найближчі роки, але це не означає, що Польща не продовжуватиме фінансувати цей проєкт. Це буде рішення на рівні уряду. Дуже ймовірно, що наступного року Польща вноситиме абонентську плату для українських користувачів, додає видання.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield — так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

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