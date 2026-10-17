На зборах МВФ стався колективний демарш проти міністра фінансів РФ
Голова НБУ Андрій Пишний та представники західних делегацій вийшли із зали під час виступу міністра фінансів Росії Антона Сілуанова на зборах МВФ і Світового банку в Бангкоку. Такий колективний демарш відбувся вперше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Європейській правді" розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.
Демарш стався під час пленарної сесії Міжнародного валютного і фінансового комітету (IMFC), у якій брали участь міністри фінансів і голови центральних банків країн-членів МВФ та Світового банку. IMFC є ключовим дорадчим органом Міжнародного валютного фонду.
"Під час виступу міністра фінансів РФ Сілуанова я встав і вийшов із зали. Зі мною вийшла величезна кількість голів делегацій: усі скандинавські країни, ЄС, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина", — розповів Пишний.
Він назвав цей момент емоційним і сильним, наголосивши, що для керівників центральних банків, які зазвичай діють обережно, спільний вихід із зали є проявом чіткої позиції щодо війни.
Пишний заявив про зміну ставлення до російської делегації
За словами голови НБУ, у попередні роки представники Росії також брали участь у подібних заходах на різних рівнях. Сам Пишний і раніше залишав залу під час виступів російських представників, однак інші делегації не долучалися до нього в такому масштабі.
"Цього року ситуація кардинально відмінна від того, що було раніше", - зазначив він, пов’язавши це з напруженими подіями останнього тижня.
Європейські делегації не хотіли сидіти за одним столом із росіянами
Пишний також розповів про інцидент під час урочистого прийому, який у понеділок організував прем’єр-міністр Таїланду. Представники європейських делегацій, побачивши план розсадки, вимагали змінити його, щоб не опинитися за одним столом із російськими представниками.
У результаті віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Оверчук, який перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та інших країн, відмовився від участі в прийомі.
За словами Пишного, організатори, ймовірно, намагалися знайти для Оверчука інше місце, однак це виявилося непросто.
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