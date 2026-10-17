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Новости Дипломатические демарши РФ
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На заседании МВФ произошел коллективный демарш против министра финансов РФ

На заседании МВФ произошел коллективный демарш против министра финансов РФ

Председатель НБУ Андрей Пышный и представители западных делегаций покинули зал во время выступления министра финансов России Антона Силуанова на собрании МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Такой коллективный демарш произошел впервые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

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Демарш произошел во время пленарной сессии Международного валютного и финансового комитета (IMFC), в которой принимали участие министры финансов и главы центральных банков стран-членов МВФ и Всемирного банка. IMFC является ключевым консультативным органом Международного валютного фонда.

"Во время выступления министра финансов РФ Силуанова я встал и вышел из зала. Со мной вышло огромное количество глав делегаций: все скандинавские страны, ЕС, Канада, Великобритания, Франция, Германия", — рассказал Пышный.

Он назвал этот момент эмоциональным и сильным, подчеркнув, что для руководителей центральных банков, которые обычно действуют осторожно, совместный выход из зала является проявлением четкой позиции в отношении войны.

Пышный заявил об изменении отношения к российской делегации

По словам главы НБУ, в предыдущие годы представители России также принимали участие в подобных мероприятиях на разных уровнях. Сам Пышный и раньше покидал зал во время выступлений российских представителей, однако другие делегации не присоединялись к нему в таком масштабе.

"В этом году ситуация кардинально отличается от того, что было раньше", — отметил он, связав это с напряженными событиями последней недели.

Европейские делегации не хотели сидеть за одним столом с россиянами

Пишный также рассказал об инциденте во время торжественного приема, который в понедельник организовал премьер-министр Таиланда. Представители европейских делегаций, увидев план рассадки, потребовали изменить его, чтобы не оказаться за одним столом с российскими представителями.

В результате вице-премьер-министр России Александр Оверчук, находящийся под санкциями ЕС, Канады, Швейцарии и других стран, отказался от участия в приеме.

По словам Пышного, организаторы, вероятно, пытались найти для Оверчука другое место, однако это оказалось непросто.

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Автор: 

МВФ (3338) Пышный Андрей (118)
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Топ комментарии
+20
Краще би вони його відп#3д#ли...
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17.10.2026 12:56 Ответить
+18
Любий русофашистський чиновник-терорист який висунувся з свого болота повинен виглядати тільки так:
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17.10.2026 12:55 Ответить
+16
Ну це виглядає наче на весілля прийшов бомж і всі гості разом з молодими в знак протесту розійшлися по домам залишивши бомжа за столом. Чому цього терориста не заарештували і не передали Україні або під суд? Сілуанов такий же вбивця українців і українських дітей як і Ху'йло. Тільки один заряджав пістолет а інший натискає на курок
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17.10.2026 12:52 Ответить

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