РФ атакувала "Іскандером" та 180 БпЛА. Збито 152 дрони, - Повітряні сили

У ніч на 18 жовтня 2026 року війська РФ атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької обл. РФ., 180 ударними БпЛА типу Shahed (26 із них - реактивні), S-8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 152 ворожі БпЛА типу Shahed (16 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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