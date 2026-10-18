РФ атакувала "Іскандером" та 180 БпЛА. Збито 152 дрони, - Повітряні сили
У ніч на 18 жовтня 2026 року війська РФ атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької обл. РФ., 180 ударними БпЛА типу Shahed (26 із них - реактивні), S-8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 152 ворожі БпЛА типу Shahed (16 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Наслідки
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
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