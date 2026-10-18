РФ атаковала "Искандером" и 180 БПЛА. Сбиты 152 дрона, - Воздушные силы
В ночь на 18 октября 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области РФ, 180 ударными БПЛА типа Shahed (26 из них — реактивные), S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 152 вражеских БПЛА типа Shahed (16 из них — реактивные), "Гербера", дроны других типов.
Последствия
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 20 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 4 точках.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве около десяти вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — подчеркивают Воздушные силы.
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