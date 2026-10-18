Сьогодні в Києві попрощаються із загиблим захисником України Ільясом Абдуллаєвим (Моджахедом). ФОТО

Сьогодні, 18 жовтня 2026 року, відбудеться церемонія прощання з Ільясом Муталліб огли Абдуллаєвим, який героїчно загинув за свободу та суверенітет України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Об'єднаної Діаспори Азербайджанців України у соцмережі фейсбук.

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Як зазначається, початок церемонії - о 10:00 за місцевим часом.

Спочатку тіло Ільяса буде перевезено від мечеті, що розташована в Києві на вулиці Дегтярівській, 25-а, а о 12:00 його доставлять на центральну площу Києва - Майдан Незалежності.

"Усіх, хто бажає віддати останню шану нашому герою Ільясу, просимо прибути на Майдан о 12:00", - наголошують у діаспорі.

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