6 492 7
Сегодня в Киеве простятся с погибшим защитником Украины Ильясом Абдуллаевым (Моджахедом). ФОТО
Сегодня, 18 октября 2026 года, состоится церемония прощания с Ильясом Муталлиб-оглы Абдуллаевым, который героически погиб за свободу и суверенитет Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины в социальной сети Facebook.
Как отмечается, начало церемонии — в 10:00 по местному времени.
Сначала тело Ильяса будет перевезено из мечети, расположенной в Киеве на улице Дегтяревской, 25-а, а в 12:00 его доставят на центральную площадь Киева — Майдан Независимости.
"Всех, кто желает отдать дань уважения нашему герою Ильясу, просим прибыть на Майдан в 12:00", — отмечают в диаспоре.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль