Сегодня в Киеве простятся с погибшим защитником Украины Ильясом Абдуллаевым (Моджахедом). ФОТО

Сегодня, 18 октября 2026 года, состоится церемония прощания с Ильясом Муталлиб-оглы Абдуллаевым, который героически погиб за свободу и суверенитет Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины в социальной сети Facebook.

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Как отмечается, начало церемонии — в 10:00 по местному времени.

Сначала тело Ильяса будет перевезено из мечети, расположенной в Киеве на улице Дегтяревской, 25-а, а в 12:00 его доставят на центральную площадь Киева — Майдан Независимости.

"Всех, кто желает отдать дань уважения нашему герою Ильясу, просим прибыть на Майдан в 12:00", — отмечают в диаспоре.

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