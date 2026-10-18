Ворог поцілив по підприємству на Полтавщині
Російські війська завдали удару по території підприємства в Полтавській області.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
У Полтавському районі зафіксовано влучання по території одного з підприємств.
За попередніми даними, люди не постраждали.
Що передувало
Нагадаємо, увечері 17 жовтня окупанти атакували Полтаву. Повідомлялося про одну загиблу людину і чотирьох травмованих.
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