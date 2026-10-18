Ворог поцілив по підприємству на Полтавщині

Російські війська завдали удару по території підприємства в Полтавській області.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

У Полтавському районі зафіксовано влучання по території одного з підприємств.

За попередніми даними, люди не постраждали.

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Що передувало

Нагадаємо, увечері 17 жовтня окупанти атакували Полтаву. Повідомлялося про одну загиблу людину і чотирьох травмованих.

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