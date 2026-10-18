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Новости Удар россиян по Полтавщине
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Враг нанес удар по предприятию в Полтавской области

РФ нанесла удар по предприятию в Полтавской области

Российские войска нанесли удар по территории предприятия в Полтавской области.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В Полтавском районе зафиксировано попадание по территории одного из предприятий.

По предварительным данным, люди не пострадали.

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Что предшествовало

Напомним, вечером 17 октября оккупанты атаковали Полтаву. Сообщалось об одном погибшем и четырёх раненых. 

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обстрел (36239) Полтавская область (1576) Полтавский район (179)
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