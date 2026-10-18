Враг нанес удар по предприятию в Полтавской области
Российские войска нанесли удар по территории предприятия в Полтавской области.
Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В Полтавском районе зафиксировано попадание по территории одного из предприятий.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Что предшествовало
Напомним, вечером 17 октября оккупанты атаковали Полтаву. Сообщалось об одном погибшем и четырёх раненых.
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