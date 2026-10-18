На фронті відбулося 173 боєзіткнення: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби неділі, 18 жовтня, на фронті відбулося 173 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5745 дронів-камікадзе та здійснив 1932 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти провели три штурмові дії, завдали двох авіаударів, застосувавши шість КАБ, здійснили 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням РСЗВ.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Куп’янська та Радьківки.

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Бої на сході

Чотири спроби загарбників просунутися відбили на Лиманському напрямку у районі Зарічного та в бік Лиману. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля та Новогригорівка.

Двадцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Матяшеве, Молодецьке та у бік населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Світле, Добропілля, Мирне, Сергіївка, Філія.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 47 окупантів, 2 - поранено; знищено три одиниці автомобільної техніки, три спеціальні засоби та одне укриття. Пошкоджено 11 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, один засіб РЕБ та 46 укриттів противника. Знищено або подавлено 110 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка, Гірке, Новоселівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, здійснивши одну атаку в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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