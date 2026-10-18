На фронте - 173 боестолкновения: больше всего атак врага на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 18 октября, на фронте произошло 173 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5745 дронов-камикадзе и осуществил 1932 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты провели три штурмовые операции, нанесли два авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, осуществили 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением РСЗО.
Бои в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Купянском направлении враг шесть раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Купянска и Радьковки.
Бои на востоке
Четыре попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районе Заречного и в сторону Лимана. Еще одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Кривая Лука.
На Краматорском направлении противник не проводил штурмовых действий.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону населенных пунктов Роскошное, Николайполье и Новогригоровка.
Двадцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться недалеко от населенных пунктов Матяшево, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Вольное, Новый Донбасс, Светлое, Доброполье, Мирное, Сергеевка, Филия.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 47 оккупантов, 2 — ранены; уничтожено три единицы автомобильной техники, три специальных средства и одно укрытие. Повреждено 11 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, одно средство РЭБ и 46 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 110 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
- На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Рождественка, Тернуватое, Воздвижовка, Горькое, Новоселовка и Чаривное.
На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение, совершив одну атаку в районе Плавней.
На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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