На фронте - 173 боестолкновения: больше всего атак врага на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 18 октября, на фронте произошло 173 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5745 дронов-камикадзе и осуществил 1932 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты провели три штурмовые операции, нанесли два авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, осуществили 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением РСЗО.

Читайте также: На фронте произошло 222 боя: 29 атак враг совершил на Покровском направлении, - Генштаб

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Купянском направлении враг шесть раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Купянска и Радьковки.

Читайте также: На фронте произошло 244 боестолкновения: враг сильнее всего давит на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

Бои на востоке

Четыре попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районе Заречного и в сторону Лимана. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Кривая Лука.

На Краматорском направлении противник не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону населенных пунктов Роскошное, Николайполье и Новогригоровка.

Двадцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться недалеко от населенных пунктов Матяшево, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Вольное, Новый Донбасс, Светлое, Доброполье, Мирное, Сергеевка, Филия.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 47 оккупантов, 2 — ранены; уничтожено три единицы автомобильной техники, три специальных средства и одно укрытие. Повреждено 11 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, одно средство РЭБ и 46 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 110 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

Читайте также: На фронте с начала суток произошло 208 боевых столкновений: больше всего вражеских атак на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Рождественка, Тернуватое, Воздвижовка, Горькое, Новоселовка и Чаривное.

На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение, совершив одну атаку в районе Плавней.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: На фронте произошло 215 боевых столкновений: враг сильнее всего давит на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб