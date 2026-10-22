Передала дані про військових ЗСУ "заради кохання": Верховний Суд залишив жінці 15 років за держзраду

Верховний Суд залишив чинним вирок жінці, засудженій до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за передачу представнику РФ інформації про українських військових у Харкові. Її пояснення, що відомості були вигаданими й передавалися заради збереження особистих стосунків, не переконали суд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову Верховного Суду у справі № 641/2319/24.

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Як встановив суд, 15 листопада 2023 року жінка отримала через Telegram завдання від представника держави-агресора з'ясувати, чи перебувають українські військовослужбовці в готелі "Турист" на проспекті Героїв Харкова.

Через чотири дні вона передала співрозмовнику інформацію про місце скупчення військових поблизу готелю. Ці відомості не були оприлюднені у відкритих джерелах.

Під час судового розгляду жінка підтвердила факт листування, однак заперечувала намір завдати шкоди Україні. Вона стверджувала, що вигадала інформацію про військових, оскільки хотіла зберегти стосунки зі знайомим.

Суд встановив, що засуджена знала про перебування чоловіка в окупованому Сіверськодонецьку та його негативне ставлення до України. Попри це, вона виконала його прохання перевірити присутність українських військових у визначеному місці.

Захист наполягав, що обвинувачення не довело належності співрозмовника до представників РФ, а також факту збирання жінкою розвідувальної інформації. Адвокат зазначав, що передані відомості не спричинили шкоди й не могли бути використані проти України.

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Комінтернівський районний суд Харкова 13 березня 2025 року визнав жінку винною в державній зраді в умовах воєнного стану та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Харківський апеляційний суд залишив вирок без змін.

У касаційній скарзі захист просив перекваліфікувати дії жінки зі статті про державну зраду на незаконне поширення інформації про розташування ЗСУ.

Однак Верховний Суд наголосив, що ключова відмінність між цими злочинами полягає в умислі. Якщо інформацію передають із метою допомогти іноземній державі в підривній діяльності проти України, такі дії можуть кваліфікуватися як державна зрада.

Суд погодився, що жінка добровільно виконала конкретне завдання представника РФ, усвідомлюючи можливість використання переданих відомостей для ракетних ударів або диверсій.

Пом'якшувальних обставин суди не встановили. Верховний Суд відхилив касаційну скаргу захисту та остаточно залишив у силі покарання – 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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