Передала данные о военных ВСУ "ради любви": Верховный Суд оставил женщине 15 лет за госизмену

Верховный Суд оставил в силе приговор женщине, приговоренной к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за передачу представителю РФ информации об украинских военных в Харькове. Ее объяснения о том, что сведения были вымышленными и передавались ради сохранения личных отношений, не убедили суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Верховного Суда по делу № 641/2319/24.

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Как установил суд, 15 ноября 2023 года женщина получила через Telegram задание от представителя государства-агрессора выяснить, находятся ли украинские военнослужащие в отеле "Турист" на проспекте Героев Харькова.

Через четыре дня она передала собеседнику информацию о месте скопления военных вблизи отеля. Эти сведения не были обнародованы в открытых источниках.

В ходе судебного разбирательства женщина подтвердила факт переписки, однако отрицала намерение нанести ущерб Украине. Она утверждала, что выдумала информацию о военных, поскольку хотела сохранить отношения со знакомым.

Суд установил, что осужденная знала о пребывании мужчины в оккупированном Северскодонецке и его негативном отношении к Украине. Несмотря на это, она выполнила его просьбу проверить присутствие украинских военных в указанном месте.

Защита настаивала, что обвинение не доказало принадлежность собеседника к представителям РФ, а также факт сбора женщиной разведывательной информации. Адвокат отмечал, что переданные сведения не причинили вреда и не могли быть использованы против Украины.

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Коминтерновский районный суд Харькова 13 марта 2025 года признал женщину виновной в государственной измене в условиях военного положения и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Харьковский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В кассационной жалобе защита просила переквалифицировать действия женщины со статьи о государственной измене на незаконное распространение информации о расположении ВСУ.

Однако Верховный Суд подчеркнул, что ключевое различие между этими преступлениями заключается в умысле. Если информацию передают с целью помочь иностранному государству в подрывной деятельности против Украины, такие действия могут квалифицироваться как государственная измена.

Суд согласился с тем, что женщина добровольно выполнила конкретное задание представителя РФ, осознавая возможность использования переданных сведений для ракетных ударов или диверсий.

Смягчающих обстоятельств суды не установили. Верховный Суд отклонил кассационную жалобу защиты и окончательно оставил в силе наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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