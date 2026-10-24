Посол Німеччини Руге: Радий, що Україна припинила говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках

Посол Німеччини в Україні Борис Руге заявив, що шлях до ЄС потребує тривалих інституційних реформ. Він назвав "амбітним" орієнтир на 2030 рік.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

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Реалістичність термінів

Руге зазначив, що Німеччина просуває дуже прогресивне бачення, і прагне швидкого просування України до ЄС.

"Але скільки часу на це знадобиться – тут відповіді немає. Утім, я радий бачити, що Київ перестав говорити, що це може статися у 2027 чи 2028 році",- сказав дипломат.

На запитання, чи можливий вступ України в ЄС до 2030 року, він відповів, що це "дійсно амбітно".

"Але, по-перше, багато залежить від дій України. І, по-друге, не треба забувати, що це – дуже політичний процес, всі 27 держав-членів мають схвалити це рішення. Тож тут складно прогнозувати",- заявив Руге.

Водночас він переконаний, що геополітичні аргументи за вступ України до ЄС – "дуже й дуже вагомі".

"І тому зараз важливо разом працювати над тим, щоб Україна не зійшла з курсу і якомога швидше набула повноправного членства в ЄС", – підкреслив німецький дипломат.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що під час засідання робочої групи з питань розширення Угорщина заблокувала відкриття двох останніх кластерів у переговорах про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

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