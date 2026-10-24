Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю США та Франції

Польща прагне долучитися до програм ядерного стримування США та Франції й розглядає можливість розміщення на своїй території ядерної зброї союзників. Варшава має намір поступово розширювати свою участь у відповідних оборонних ініціативах НАТО та зміцнювати співпрацю з європейськими партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в інтерв’ю польському виданню WNP.

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За словами Косиняка-Камиша, зміцнення військової співпраці зі Сполученими Штатами не обмежується постійною присутністю американських військових у Польщі.

Варшава також зацікавлена в участі у програмі ядерної співпраці НАТО, яка передбачає залучення окремих країн Альянсу до системи ядерного стримування.

Такий формат співпраці є частиною зусиль союзників зі зміцнення колективної оборони. Водночас польський міністр не повідомив про конкретні рішення щодо можливого розміщення ядерної зброї в країні.

Варшава хоче розвивати співпрацю з Францією

Окрім США, Польща планує поглиблювати взаємодію з Францією, яка пропонує європейським партнерам розширити участь у своїй системі ядерного стримування.

"Участь США у програмі ядерної співпраці не виключає налагодження європейських відносин із Францією", - заявив Косиняк-Камиш.

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Таким чином, Варшава розглядає можливість одночасного розвитку співпраці з Вашингтоном і Парижем у сфері ядерного стримування.

Коли Польща може ухвалити рішення

Міністр оборони Польщі зазначив, що країна має намір поступово нарощувати свої зобов’язання у сфері ядерного стримування.

Однак конкретних термінів ухвалення рішень щодо участі в програмах або можливого розміщення ядерної зброї він не назвав. За словами Косиняка-Камиша, подальші кроки потребуватимуть консультацій із союзниками.

Отже, наразі йдеться про наміри Варшави поглибити ядерну співпрацю із США та Францією, а не про підтверджене рішення щодо розміщення їхньої ядерної зброї на території Польщі.

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