Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие США и Франции
Польша стремится присоединиться к программам ядерного сдерживания США и Франции и рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия союзников. Варшава намерена постепенно расширять свое участие в соответствующих оборонных инициативах НАТО и укреплять сотрудничество с европейскими партнерами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью польскому изданию WNP.
По словам Косиняка-Камыша, укрепление военного сотрудничества с Соединенными Штатами не ограничивается постоянным присутствием американских военных в Польше.
Варшава также заинтересована в участии в программе ядерного сотрудничества НАТО, которая предусматривает вовлечение отдельных стран Альянса в систему ядерного сдерживания.
Такой формат сотрудничества является частью усилий союзников по укреплению коллективной обороны. В то же время польский министр не сообщил о конкретных решениях относительно возможного размещения ядерного оружия в стране.
Варшава хочет развивать сотрудничество с Францией
Помимо США, Польша планирует углублять взаимодействие с Францией, которая предлагает европейским партнерам расширить участие в своей системе ядерного сдерживания.
"Участие США в программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания европейских отношений с Францией", — заявил Косиняк-Камыш.
Таким образом, Варшава рассматривает возможность одновременного развития сотрудничества с Вашингтоном и Парижем в сфере ядерного сдерживания.
Когда Польша может принять решение
Министр обороны Польши отметил, что страна намерена постепенно наращивать свои обязательства в сфере ядерного сдерживания.
Однако конкретных сроков принятия решений об участии в программах или возможном размещении ядерного оружия он не назвал. По словам Косиняка-Камыша, дальнейшие шаги потребуют консультаций с союзниками.
Таким образом, речь идет о намерениях Варшавы углубить ядерное сотрудничество с США и Францией, а не о подтвержденном решении о размещении их ядерного оружия на территории Польши.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль