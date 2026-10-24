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Новости Ядерное оружие США в Польше Ядерная безопасность
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Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие США и Франции

Ядерное оружие США и Франции в Польше: что заявил министр обороны

Польша стремится присоединиться к программам ядерного сдерживания США и Франции и рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия союзников. Варшава намерена постепенно расширять свое участие в соответствующих оборонных инициативах НАТО и укреплять сотрудничество с европейскими партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью польскому изданию WNP.

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По словам Косиняка-Камыша, укрепление военного сотрудничества с Соединенными Штатами не ограничивается постоянным присутствием американских военных в Польше.

Варшава также заинтересована в участии в программе ядерного сотрудничества НАТО, которая предусматривает вовлечение отдельных стран Альянса в систему ядерного сдерживания.

Такой формат сотрудничества является частью усилий союзников по укреплению коллективной обороны. В то же время польский министр не сообщил о конкретных решениях относительно возможного размещения ядерного оружия в стране.

Варшава хочет развивать сотрудничество с Францией

Помимо США, Польша планирует углублять взаимодействие с Францией, которая предлагает европейским партнерам расширить участие в своей системе ядерного сдерживания.

"Участие США в программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания европейских отношений с Францией", — заявил Косиняк-Камыш.

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Таким образом, Варшава рассматривает возможность одновременного развития сотрудничества с Вашингтоном и Парижем в сфере ядерного сдерживания.

Когда Польша может принять решение

Министр обороны Польши отметил, что страна намерена постепенно наращивать свои обязательства в сфере ядерного сдерживания.

Однако конкретных сроков принятия решений об участии в программах или возможном размещении ядерного оружия он не назвал. По словам Косиняка-Камыша, дальнейшие шаги потребуют консультаций с союзниками.

Таким образом, речь идет о намерениях Варшавы углубить ядерное сотрудничество с США и Францией, а не о подтвержденном решении о размещении их ядерного оружия на территории Польши.

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Польша (9983) США (30824) Франция (3887) ядерное оружие (1538)
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Топ комментарии
+7
Ой, а що трапилось? В Європі вже ніхто не вірить що Ху'йло зупиниться на дамбасі? Зате в Україні до сих пір вірять що гарантії безпеки України це 5-та поправка від Тромба
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24.10.2026 09:58 Ответить
+3
Розумне рішення. А краще зробити свою.
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24.10.2026 09:43 Ответить
+3
Отож бо. НАТО вже не є гарантією безпеки як показало за остінні роки. Тільки ЯЗ може бути гарантією. Замітьте, Ху'йло вже обстріляло ракетами і дронами всі країни Європи окрім тих в яких стоїть ЯЗ
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24.10.2026 10:51 Ответить

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