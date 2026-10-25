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Дрони масовано атакували Бєлгород: під ударом ТРЦ, він призупинив роботу. ФОТО
У ніч на неділю, 25 жовтня, під масованою атакою безпілотників опинився центр російського Бєлгорода.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.
За переконує мер Бєлгорода Валентин Демидов, у місті начебто пошкоджені будинки та автомобілі. Він також інформує про постраждалих.
Окрім того, було уражено ТРЦ "МегаГРИНН".
Удару завдано вночі, коли ТРЦ був зачинений і відвідувачів не було.
ТРЦ "МегаГРИНН" офіційно повідомив, що сьогодні не працюватиме.
Топ коментарі
+10 Sergiy Popov #234218
показати весь коментар25.10.2026 09:14 Відповісти Посилання
+6 Серый Вовк
показати весь коментар25.10.2026 09:34 Відповісти Посилання
+5 Олександр Сайко #551943
показати весь коментар25.10.2026 09:13 Відповісти Посилання
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