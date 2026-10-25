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Новини Удари по РФ
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Дрони масовано атакували Бєлгород: під ударом ТРЦ, він призупинив роботу. ФОТО

У ніч на неділю, 25 жовтня, під масованою атакою безпілотників опинився центр російського Бєлгорода.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

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За переконує мер Бєлгорода Валентин Демидов, у місті начебто пошкоджені будинки та автомобілі. Він також інформує про постраждалих.

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обстріл Бєлгорода
обстріл Бєлгорода
обстріл Бєлгорода

Окрім того, було уражено ТРЦ "МегаГРИНН".

Удару завдано вночі, коли ТРЦ був зачинений і відвідувачів не було.

обстріл Бєлгорода

ТРЦ "МегаГРИНН" офіційно повідомив, що сьогодні не працюватиме.

обстріл Бєлгорода

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обстріл (37636) Бєлгород (587)
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Топ коментарі
+10
белгород должен стать побратимом города Волчанска.
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25.10.2026 09:14 Відповісти
+6
За прекращение ударов по болотным НПЗ кому-то придётся отвечать, это потянет на госизмену и сотрудничество с кацапскими тварями.
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25.10.2026 09:34 Відповісти
+5
Можливо, дрон був збитий, або втратив керування
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25.10.2026 09:13 Відповісти

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