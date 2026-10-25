Дрони масовано атакували Бєлгород: під ударом ТРЦ, він призупинив роботу. ФОТО

У ніч на неділю, 25 жовтня, під масованою атакою безпілотників опинився центр російського Бєлгорода.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

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За переконує мер Бєлгорода Валентин Демидов, у місті начебто пошкоджені будинки та автомобілі. Він також інформує про постраждалих.

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Окрім того, було уражено ТРЦ "МегаГРИНН".

Удару завдано вночі, коли ТРЦ був зачинений і відвідувачів не було.

ТРЦ "МегаГРИНН" офіційно повідомив, що сьогодні не працюватиме.

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