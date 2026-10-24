Дрони атакували завод у Самарській області РФ, у Ростові та окупованому Криму - блекаут. ВIДЕО
У ніч проти 24 жовтня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Тольяттікаучук" у Самарській області РФ. У Ростові-на-Дону після вибухів виникли пожежа та перебої з електропостачанням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.
Також повідомляється про масштабні відключення світла в тимчасово окупованому Криму.
У Самарській області атакували "Тольяттікаучук"
Уночі безпілотники уразили нафтохімічне підприємство "Тольяттікаучук", розташоване в Самарській області Росії.
Завод спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків різних видів, зокрема сополімерного, ізопренового та бутилкаучуку.
Крім того, підприємство виробляє:
- вуглеводневі фракції, мономери, полімери;
- продукти органічного й неорганічного синтезу;
- присадки для автомобільного бензину, зокрема метанольну високооктанову добавку та метил-трет-бутиловий ефір.
Інформація про масштаби пошкоджень заводу та наслідки атаки наразі не уточнюється.
У Ростові після вибухів виникли пожежа та перебої зі світлом
У ніч проти 24 жовтня в російському Ростові-на-Дону після вибухів виникли проблеми з електропостачанням. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників і пожежу. Частина міста залишилася без світла.
Водночас губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили понад 80 безпілотників. За його словами, повітряна атака охопила Ростов-на-Дону, Таганрог і дев’ять районів області.
У Криму та на окупованих територіях повідомили про блекаут
У ніч проти 24 жовтня також повідомлялося про ураження ключової електропідстанції 500/220 кВ "Тамань" на Кубані.
Після цього на тимчасово окупованому Кримському півострові виникли масштабні перебої з електропостачанням.
За попередньою інформацією, без світла залишилися Сімферополь, Севастополь, Ялта та Велика Ялта, Феодосія, Євпаторія, Джанкой, Алушта, Керч, Армянськ, Красноперекопськ, Судак, а також низка районів і населених пунктів півострова.
Також повідомлялося про відключення електроенергії на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль