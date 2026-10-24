Дрони атакували завод у Самарській області РФ, у Ростові та окупованому Криму - блекаут. ВIДЕО

У ніч проти 24 жовтня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Тольяттікаучук" у Самарській області РФ. У Ростові-на-Дону після вибухів виникли пожежа та перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

Також повідомляється про масштабні відключення світла в тимчасово окупованому Криму.

У Самарській області атакували "Тольяттікаучук"

Уночі безпілотники уразили нафтохімічне підприємство "Тольяттікаучук", розташоване в Самарській області Росії.

Завод спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків різних видів, зокрема сополімерного, ізопренового та бутилкаучуку.

Крім того, підприємство виробляє:

вуглеводневі фракції, мономери, полімери;

продукти органічного й неорганічного синтезу;

присадки для автомобільного бензину, зокрема метанольну високооктанову добавку та метил-трет-бутиловий ефір.

Інформація про масштаби пошкоджень заводу та наслідки атаки наразі не уточнюється.

У Ростові після вибухів виникли пожежа та перебої зі світлом

У ніч проти 24 жовтня в російському Ростові-на-Дону після вибухів виникли проблеми з електропостачанням. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників і пожежу. Частина міста залишилася без світла.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони та ракети атакували Липецьк і Московську область: під ударом військовий арсенал РФ. ВIДЕО

Водночас губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили понад 80 безпілотників. За його словами, повітряна атака охопила Ростов-на-Дону, Таганрог і дев’ять районів області.

У Криму та на окупованих територіях повідомили про блекаут

У ніч проти 24 жовтня також повідомлялося про ураження ключової електропідстанції 500/220 кВ "Тамань" на Кубані.

Після цього на тимчасово окупованому Кримському півострові виникли масштабні перебої з електропостачанням.

За попередньою інформацією, без світла залишилися Сімферополь, Севастополь, Ялта та Велика Ялта, Феодосія, Євпаторія, Джанкой, Алушта, Керч, Армянськ, Красноперекопськ, Судак, а також низка районів і населених пунктів півострова.

Також повідомлялося про відключення електроенергії на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський Орел атакували ракети: "Два раза в#бало и дымит! Ни#уя себе!". ВІДЕО+ФОТО