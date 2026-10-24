Дроны атаковали завод в Самарской области РФ, в Ростове и оккупированном Крыму - блэкаут. ВИДЕО
В ночь на 24 октября беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Тольяттикаучук" в Самарской области РФ. В Ростове-на-Дону после взрывов возникли пожар и перебои с электроснабжением.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
Также сообщается о масштабных отключениях света во временно оккупированном Крыму.
В Самарской области атаковали "Тольяттикаучук"
Ночью беспилотники нанесли удар по нефтехимическому предприятию "Тольяттикаучук", расположенному в Самарской области России.
Завод специализируется на производстве синтетических каучуков различных видов, в частности сополимерного, изопренового и бутилкаучука.
Кроме того, предприятие производит:
- углеводородные фракции, мономеры, полимеры;
- продукты органического и неорганического синтеза;
- присадки для автомобильного бензина, в частности метанольную высокооктановую добавку и метил-трет-бутиловый эфир.
Информация о масштабах повреждений завода и последствиях атаки пока не уточняется.
В Ростове после взрывов возникли пожар и перебои с электричеством
В ночь на 24 октября в российском Ростове-на-Дону после взрывов возникли проблемы с электроснабжением. Местные жители сообщали о нападении беспилотников и пожаре. Часть города осталась без света.
В то же время губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили более 80 беспилотников. По его словам, воздушная атака охватила Ростов-на-Дону, Таганрог и девять районов области.
В Крыму и на оккупированных территориях сообщили о блэкауте
В ночь на 24 октября также сообщалось о поражении ключевой электроподстанции 500/220 кВ "Тамань" на Кубани.
После этого на временно оккупированном Крымском полуострове возникли масштабные перебои с электроснабжением.
По предварительной информации, без света остались Симферополь, Севастополь, Ялта и Большая Ялта, Феодосия, Евпатория, Джанкой, Алушта, Керчь, Армянск, Красноперекопск, Судак, а также ряд районов и населенных пунктов полуострова.
Также сообщалось об отключении электроэнергии на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
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