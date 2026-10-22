Дроны и ракеты атаковали Липецк и Московскую область: под ударом военный арсенал РФ. ВИДЕО

В ночь на 22 октября российские города Липецк и Серпухов в Московской области подверглись атаке беспилотников и, вероятно, ракет. В Липецке повреждены жилой дом и городская поликлиника, а в Серпухове, по всей видимости, взрыв произошел на территории военного предприятия "75 Арсенал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и мониторинговые ресурсы.

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В городе Серпухове Московской области, по данным OSINT-анализа ASTRA, взрыв произошел на территории АО "75 Арсенал" — предприятия Министерства обороны России, расположенного на Московском шоссе, 64А.

По информации издания, OSINT-эксперт идентифицировал место взрыва по видеозаписи. Местные жители также сообщали о мощных взрывах после пролета беспилотников и ракет, которых, по их наблюдениям, было не менее трех.

Известно, что предприятие основано в 1949 году и подчиняется Главному ракетно-артиллерийскому управлению Минобороны РФ. Оно занимается производством оружия и боеприпасов, а также ремонтом военной техники и вооружения.

Информация о поражении предприятия требует независимого подтверждения.

Собянин заявил о сотнях беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 21 октября до 4:00 22 октября в направлении Московского региона летели 630 беспилотников. По его словам, большинство из них уничтожили на дальних рубежах, еще 163 БПЛА сбили при подлете к Москве.

Также Собянин заявил, что в районе Вороново в Новой Москве пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация об окончательных масштабах повреждений в Липецке и Серпухове, а также о последствиях атаки на военный арсенал уточняется.

В Липецке сообщили о повреждении многоэтажного дома и поликлиники

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что на многоквартирный дом упали обломки беспилотника. В результате инцидента повреждено остекление здания.

Также он сообщил о повреждении остекления и фасадов нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах города, но сначала не упомянул поликлинику.

Позже он подтвердил повреждение медучреждения и заявил, что пострадавших там нет. По его словам, на момент атаки поликлиника была закрыта.

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