Дрони та ракети атакували Липецьк і Московську область: під ударом військовий арсенал РФ

У ніч проти 22 жовтня російські Липецьк і Серпухов Московської області опинилися під атакою безпілотників і, ймовірно, ракет. У Липецьку пошкоджені житловий будинок і міська поліклініка, а в Серпухові, ймовірно, вибух стався на території військового підприємства "75 Арсенал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та моніторингові ресурси.

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У місті Серпухов Московської області, за даними OSINT-аналізу ASTRA, вибух стався на території АТ "75 Арсенал" - підприємства Міністерства оборони Росії, розташованого на Московському шосе, 64А.

За інформацією видання, OSINT-експерт ідентифікував місце вибуху за відеозаписом. Місцеві жителі також повідомляли про потужні вибухи після прольоту безпілотників і ракет, яких, за їхніми спостереженнями, було щонайменше три.

Відомо, що підприємство засноване 1949 року та підпорядковується Головному ракетно-артилерійському управлінню Міноборони РФ. Воно займається виробництвом зброї та боєприпасів, а також ремонтом військової техніки й озброєння.

Інформація про ураження підприємства потребує незалежного підтвердження.

Собянін заявив про сотні безпілотників

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що з 20:30 21 жовтня до 4:00 22 жовтня в напрямку Московського регіону летіли 630 безпілотників. За його словами, більшість із них знищили на дальніх рубежах, ще 163 БпЛА збили на підльоті до Москви.

Також Собянін заявив, що в районі Вороново в Новій Москві постраждали двоє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Інформація про остаточні масштаби пошкоджень у Липецьку та Серпухові, а також наслідки атаки на військовий арсенал уточнюється.

У Липецьку заявили про пошкодження багатоповерхівки та поліклініки

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що на багатоквартирний будинок упали уламки безпілотника. Внаслідок інциденту пошкоджено скління будівлі.

Також він повідомив про пошкодження скління та фасадів кількох приватних і багатоквартирних будинків у різних районах міста, але спочатку не згадував поліклініку.

Пізніше він підтвердив пошкодження медзакладу та заявив, що постраждалих там немає. За його словами, на момент атаки поліклініка була зачинена.

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