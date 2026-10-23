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Российский Орел подвергся ракетному обстрелу: "Два раза в#бало и дымит! Ни#уя себе!". ВИДЕО+ФОТО
23 октября Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по российскому городу Орел. Россияне жалуются на взрывы и воздушную тревогу.
Об этом сообщают российские каналы и пишет мониторинг "Exilenova+", информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что под ракетным ударом оказался завод "Протон" - производитель электронных компонентов, в частности для ракетного вооружения России.
После удара вспыхнул пожар. На данный момент последствия и количество пострадавших неизвестны. Ранее губернатор Андрей Кличков сообщил, что в Орловской области объявлена ракетная тревога.
Что предшествовало?
- Напомним, днем 23 октября в московском аэропорту "Шереметьево" объявили о беспилотной угрозе, а все аэропорты Московского региона временно закрыли для взлета и посадки.
- На фоне атаки, по данным местных СМИ, людей эвакуировали из башни "IQ-квартал" в комплексе "Москва-Сити", где расположены офисы Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга РФ.
- После сообщений о закрытии аэропортов в сети появилось фото обломков беспилотника, которые, как утверждается, лежат на территории московского аэропорта "Шереметьево".
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