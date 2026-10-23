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Новости Коллапс в аэропортах РФ
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Москву атакуют беспилотники: все аэропорты столицы РФ приостановили работу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Москве объявили тревогу из-за угрозы беспилотников, а все аэропорты приостановили работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Мэр Москвы Собянин заявил, что за последние полтора часа было якобы сбито 14 беспилотников, летевших на российскую столицу.

В то же время жители Москвы сообщают о звуках взрывов, предположительно, в результате работы ПВО, а также о сиренах воздушной тревоги в некоторых районах.

Самолеты не летают

Росавиация сообщает, что все аэропорты столичного региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - временно не отправляют и не принимают самолеты.

Известно, что более 20 самолетов, направлявшихся в Москву, были перенаправлены в другие города из-за введенных ограничений.

В сети публикуют фото с обломками БПЛА в аэропорту Шереметьево.

Повітряна тривога у Москві: аеропорти не працюють
Повітряна тривога у Москві: аеропорти не працюють

Также из-за угрозы БПЛА эвакуировали людей из башни "IQ-квартал", расположенной в комплексе "Москва-Сити".

Там расположены офисы нескольких министерств.

Смотрите также: Дроны атаковали Россию: пожары в Ростовской области и ограничения в 22 аэропортах. ВИДЕО

Повітряна тривога у Москві: аеропорти не працюють

Автор: 

аэропорт (1583) москва (3117) россия (90071)
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Топ комментарии
+14
Так має бути кожного дня і прилітати по мкаду щоб цей мордор став навіки!
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23.10.2026 16:14 Ответить
+8
Высушивают ПВО, потом полетит украинская баллистика.. мочи их сволочей.
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23.10.2026 16:24 Ответить
+6
Може то Лідор верхи на ракеті на перемовини летить, як обіцяв?
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23.10.2026 16:08 Ответить

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