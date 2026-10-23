Москву атакуют беспилотники: все аэропорты столицы РФ приостановили работу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Москве объявили тревогу из-за угрозы беспилотников, а все аэропорты приостановили работу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Мэр Москвы Собянин заявил, что за последние полтора часа было якобы сбито 14 беспилотников, летевших на российскую столицу.
В то же время жители Москвы сообщают о звуках взрывов, предположительно, в результате работы ПВО, а также о сиренах воздушной тревоги в некоторых районах.
Самолеты не летают
Росавиация сообщает, что все аэропорты столичного региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - временно не отправляют и не принимают самолеты.
Известно, что более 20 самолетов, направлявшихся в Москву, были перенаправлены в другие города из-за введенных ограничений.
В сети публикуют фото с обломками БПЛА в аэропорту Шереметьево.
Также из-за угрозы БПЛА эвакуировали людей из башни "IQ-квартал", расположенной в комплексе "Москва-Сити".
Там расположены офисы нескольких министерств.
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